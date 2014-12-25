В четверг в столице ожидаются снегопад и сильный ветер

Сильный снегопад в Москве продлится до конца дня

В четверг, 25 декабря, в Москве пройдет снегопад и немного похолодает. Столбики термометров опустятся до -6 градусов, сообщили в центре погоды "Фобос".

Столица окажутся во власти очередного циклона, с его холодной северной стороны. Он принесет новую порцию снегопадов, морозную и ветреную погоду, а также колебания атмосферного давления.

Будет дуть северный ветер 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с, на дорогах гололедица. Атмосферное давление составит 726 миллиметров ртутного столба.

Предстоящей ночью будет облачно, пройдет небольшой снег, местами поднимется метель; на дорогах - гололедица. Минимальная температура воздуха составит минус 10 - минус 12 градусов, по области будет до 15 градусов мороза.

Днем в пятницу местами еще возможен небольшой снег, на дорогах будет скользко. Воздух остынет до 8-10 ниже ноля.