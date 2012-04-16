Синоптики обещают резкое потепление до +20 на этой неделе

День недели Что говорят синоптики

Вторник Почти летняя погода. Столичный регион остается в передней части циклонического вихря, по утрам небольшие туманные очаги. Температура воздуха ночью достигнет отметок в +8...+10°C, днем — +18...+20. Ветер южный, ночью слабый, днем усилится до 4-9 м/с.

Среда Аномальное потепление закончится. В ночь со вторника на среду через Москву и область пройдет холодный атмосферный фронт, он принесет нам ливневые дожди, грозы, ветер развернется на северо-запад и станет порывистым. Температура ночью +7...+9°C, днем — +11... +13. Впрочем, даже при таком понижении столбики останутся на уровне немного превышающем климатическую норму.

Четверг Регион окажется в прохладных и сухих воздушных массах, в четверг утром температура — +2... +4 °C, местами по области возможны заморозки. Днем лучи весеннего солнца будут хорошо прогревать воздушные массы и температура повысится до +12... +14°C.