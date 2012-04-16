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Общество

16 апреля 2012, 20:38

Синоптики обещают резкое потепление до +20 на этой неделе

погода Фобос тепло

Прогноз погоды от центра "Фобос"

День неделиЧто говорят синоптики
Вторник Почти летняя погода. Столичный регион остается в передней части циклонического вихря, по утрам небольшие туманные очаги. Температура воздуха ночью достигнет отметок в +8...+10°C, днем — +18...+20. Ветер южный, ночью слабый, днем усилится до 4-9 м/с.
СредаАномальное потепление закончится. В ночь со вторника на среду через Москву и область пройдет холодный атмосферный фронт, он принесет нам ливневые дожди, грозы, ветер развернется на северо-запад и станет порывистым. Температура ночью +7...+9°C, днем — +11... +13. Впрочем, даже при таком понижении столбики останутся на уровне немного превышающем климатическую норму.
Четверг Регион окажется в прохладных и сухих воздушных массах, в четверг утром температура — +2... +4 °C, местами по области возможны заморозки. Днем лучи весеннего солнца будут хорошо прогревать воздушные массы и температура повысится до +12... +14°C.
ПятницаКак и выходные, погоду будет определять передняя часть очередного циклона, пройдут небольшие дожди, температура ночью — +6... +11, днем — +14...+19.

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