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Москва 24

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Общество

16 февраля, 18:08

К концу недели в Москве потеплеет до плюс 2 градусов

погода погодные условия потепление прогноз погоды

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

На предстоящей неделе москвичей ожидают как морозы, так и теплая погода, которая установится в городе к концу недели. Самым холодным днем недели станет вторник, а самым теплым – воскресенье, сообщает Гидрометцентр.

В понедельник средняя температура воздуха в столице составит -7 градусов. 17 февраля морозы усилятся до -15, а по области до -21. Кроме того, во вторник атмосферное давление еще подрастет и будет на 20 миллиметров ртутного столба превышать норму, которая составляет примерно 746 миллиметров для Москвы.

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Со среды в столичном регионе начнется потепление. Антициклон сменится атмосферными фронтами североатлантического циклона.

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В четверг днем в столице будет уже около нуля, а к субботе днем воздух прогреется до двух градусов. Такая температура выше среднегодовых многолетних значений примерно на 5 градусов.

Начиная с четверга, в городе будет идти небольшой снег. Синоптики не прогнозируют обильных снегопадов, но водителям все равно следует проявлять бдительность, особенно в ночное время, когда на дорогах возможно образование гололеда.

Отметим, что в Москве 16 февраля установилось очень высокое атмосферное давление – 766 миллиметров ртутного столба. Врачи рекомендуют избегать повышенных нагрузок, пожилым людям без необходимости не выходить на улицу.

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Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу

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