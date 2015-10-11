В понедельник москвичей ждут снегопад и гололедица

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

В понедельник, 12 октября, в столице ожидаются снегопад и гололедица, сообщает Гидрометцентр России. Предстоящей ночью в городе пройдет небольшой снег, температура составит от -5 до ноля градусов. Сохранятся условия для гололедицы.

Днем в понедельник будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. Воздух в городе прогреется до 7 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное – 755–757 миллиметров ртутного столба.

Однако уже во вторник или в среду снег прекратится, ветер стихнет и придет небольшое потепление.

Температура 13 и 14 октября поднимется до +8 градусов, а к следующим выходным воздух прогреется до +10 градусов.

Ранее m24.ru сообщало, что cильный снегопад и порывистый ветер сохранятся в столице до конца воскресенья, кроме того, МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций, передает телеканал "Москва 24".

По прогонозам синоптиков, к вечеру в городе возможны осложнение трафика и увеличение количества аварий на дорогах. Водителей призывают быть внимательней, так как видимость на трассах из-за снега уже снизилась.

В настоящее время в столице дует холодный северо-западный ветер, порывы достигают 15 метров в секунду. Температура держится на отметке 0... +3 градуса и при этом ниже ноля не падает.

Сильнейшая метель обрушилась на Красную площадь

Стоить отметить, что сильнейшая метель поднялась в центре города, она обрушилась на Красную площадь. Впрочем, туристов непогода не испугала. Они продолжают гулять вдоль стен Кремля и фотографировать заснеженную столицу.