В понедельник москвичей ожидает небольшой дождь и до 12 градусов тепла

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В понедельник,11 апреля, в столице ожидается облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до +12 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Атмосферный фронт пересечет столичный регион с севера на юг, неся небольшие дожди и понижение температурного фона. Будет дуть северный ветер 5-9 метров в секунду. Влажность воздуха составит 60 процентов. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба.

Аномально теплая погода с небольшими дождями продержится в городе до конца рабочей недели. Об этом заявил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В течение этой недели в Москве и Московской области ожидается теплая погода. Это вызывает удовлетворение", – цитирует его "Интерфакс".

Он отметил, что в понедельник будет немного холоднее, чем на выходных – до 13 градусов тепла. Это будет связано с облачностью. Однако даже такая температура будет превышать норму на 3-4 градуса. Уже со вторника станет заметно теплее.

Всю неделю будут идти небольшие дожди. "Они будут несильными и по-летнему теплыми и растопят остатки снега в лесу", – отметил он.