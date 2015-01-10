В субботу в столице продолжит идти снег

Фото: m24.ru / Александр Горностаев

В субботу, 10 января, в Москве и Подмосковье продолжит идти снег. Температура воздуха будет расти и достигнет -1 градуса в городе и -5 в области, сообщает центр погоды "Фобос".

Небо, как ожидается, будет затянуто облаками, скорость юго-западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, и барометры покажут 732 миллиметров ртутного столба.

Напомним, что утром в пятницу, 9 января, в Москве было объявлено штормовое предупреждение. Позже в столице начался сильный снегопад с порывистым ветром. Температура воздуха днем составила около -7 градусов.

Добавим, за прошедшие сутки в столице выпало около 8 миллиметров осадков, а высота снежного покрова достигла 27 сантиметров. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе может выпасть до одной трети месячной нормы осадков.