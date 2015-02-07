7 февраля в Москве будет -4 и пойдет снег

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В столице 7 февраля будет до -4 и пойдет снег, передает центр погоды "Фобос".

Ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 м/с, атмосферное давление понизится до 735 мм ртутного столба. Телеканал "Москва 24" отмечает, что город заметало всю ночь - улицы убирали от снега 15 тысяч единиц техники.

Добавим, что город остается во власти атмосферного фронта, который принес с собой влажный и теплый атлантический воздух. В дальнейшем синоптики прогнозируют потепление – 8 февраля в городе будет до минус 1 градуса.