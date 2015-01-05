На 11 подмосковных трассах обустроили пункты обогрева

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На подмосковных трассах обустроили 29 пунктов обогрева для водителей - 14 мобильных и 15 стационарных, передают в пресс-службе столичного главка МЧС. Там автомобилисты могут согреться в теплых палатках и автобусах, получить необходимую помощь и выпить горячего чая.

Всего пункты обогрева появились на 11 трассах в Московской области.

Такие меры приняты из-за сложной погодной ситуации на дорогах - в столичном регионе началось похолодание, в середине недели столбики термометров могут опуститься до 20 градусов мороза.

Кроме того, на федеральных дорогах работает 31 оперативная группа спасателей, которые постоянно передают информацию о ситуации на автотрассах.