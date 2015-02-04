Февраль в Москве будет холоднее января - Гидрометцентр

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Февраль в Москве будет холоднее, чем январь, рассказал журналистам директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В целом температура в столице в феврале ожидается более низкая, чем в январе. Однако в первую декаду месяца сохранится неустойчивая и не очень холодная для февраля погода", - приводит слова Вильфанда Агентство "Москва".

Он добавил, что 5 февраля в столице ожидается от 5 до 7 градусов мороза, на следующий день может похолодать до минус 12, а с 7 по 10 февраля будет чуть теплее - днем от 2 до 4 градусов мороза. В течение недели ожидается небольшой снег, в воскресенье - чуть более интенсивный.

Высота снежного покрова в столице достигла 42 сантиметров

Глава Гидрометцетра подчеркнул, что аномальных температур в мегаполисе в наступившем месяце не ожидается. Что касается снега, то его в этом году будет больше нормы. "Мы прогнозируем, что снег будет лежать до марта", - отметил Вильфанд.

Напомним, во вторник, 3 февраля, в Москве прошел сильный снегопад, на уборку снега вышло 15 тысяч единиц коммунальной техники, в том числе грейдеры, тяжелая техника, самосвалы и снегоуборочные машины. Снег вручную убирают около 35 тысяч дворников. Больше всего осадков выпало в южной, юго-западной и юго-восточной части города.

3 февраля в Москве был объявлен "оранжевый" уровень опасности по метеоусловиям. За сутки в городе выпало около 10 миллиметров осадков.

По словам пресс-секретаря заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Игоря Пергаменщика, всего за нынешнюю зиму в городе было утилизировано 13,2 млн кубометров снега.