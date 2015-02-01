Сурок из Ленинградского зоопарка предсказал раннюю весну

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Сурок по кличке Фрол из Ленинградского зоопарка предсказал приход ранней весны. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе зоосада.

Зверек вышел из своего домика и пообщался с посетителями, собравшимися в зоопарке отметить День сурка. Традиционно этот праздник отмечается в США и Канаде 2 февраля. Фрол сделал предсказание на два дня раньше своих американских "коллег".

Отмечается, что обычные сурки в России будут спать в своих теплых домиках до конца февраля. Однако Фрол - сурок особенный, он не впадает в зимнюю спячку. Он постоянно участвует в лекциях для детей и выездных мероприятиях зоопарка.

День сурка отмечается в мире с 1887 года. Первым зверьком-предсказателем стал сурок Фил, живший на Индюшачьей горке в городке Панксатони в штате Пенсильвания. Есть поверье, что в этот день нужно наблюдать за сурком, выбирающимся из своей норки.

Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно выходит из норы. Это означает, что зима скоро закончится, а весна будет ранняя. Если день солнечный, то сурок видит свою тень и прячется обратно в нору. В этом случае зима продлится еще 6 недель.

У жителей Нью-Йорка тоже есть свой официальный сурок-предсказатель. Его зовут Чак, живет он в Статен-Айлендском зоопарке.