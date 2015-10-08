Аэроэкспрессы во Внуково возобновили движение по графику после поломки

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Аэроэкспрессы в аэропорт Внуково возобновили движение по графику после устранения поломки на железной дороге, сообщили представители "Аэроэкспресса" в Twitter.

"Последствия были успешно устранены. Движение поездов соответствует графику", – отмечается в сообщении.

Ранее на Киевском направлении московской железной дороги произошел сбой в движении четырех аэроэкспрессов и 12 пригородных электричек из-за остановки состава на перегоне Солнечная – Внуково.

"Сегодня в 10.20 на перегоне Солнечная – Внуково Киевского направления МЖД из-за неисправности электросекции был остановлен состав, следовавший без пассажиров из Москвы в Апрелевку. Движение поездов на этом участке было организовано по одному пути вариантным графиком. В 11.30 электропоезд бы отправлен в депо для осмотра и выяснения неисправности", – рассказали представители железной дороги.

Из-за неполадки в пути следования задержались на 10–12 минут четыре аэроэкспресса – три из них направлялись в аэропорт Внуково и один – в Москву. Опоздали в свои пункты назначения еще 12 пригородных электропоездов. С задержкой на 10 и 13 минут прибыли на Киевский вокзал Москвы пассажирские поезда из Николаева и Львова.