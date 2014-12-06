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Ж/Д и вокзалы

06 декабря 2014, 09:38

Пассажиры поезда Москва-Адлер смогут бесплатно провезти лыжи в новогодние дни

поезда лыжи сноуборды ж/д и вокзалы новогодние праздники

Пассажиры поезда Москва-Адлер смогут бесплатно провезти лыжи

Пассажиры поезда №500/499 Москва-Адлер в рамках спецпроекта "Лыжник" смогут бесплатно провезти лыжи, сноуборды и другой спортивный инвентарь в новогодние праздники, сообщает пресс-служба РЖД.

Поезд будет отправляться из Москвы 29 декабря 2014 года, а также 1,3, 5 и 7 января 2015 года, из Адлера - 1,3, 5, 7 и 9 января. Стоимость билет - от 4999 рублей.

"Пассажиры, отправляющиеся в путешествие данным поездом в канун Нового года, смогут ощутить атмосферу праздника уже во время поездки: их ждут поздравления по поездной радиосвязи, а маленькие путешественники получат сладкие подарки. В вагоне-ресторане будет предложено специальное праздничное меню", - рассказали в пресс-службе РЖД.

Поезд № 500/499 будет отправляться из Москвы с Казанского вокзала в 23.50 и прибывать в Адлер в 09.40.

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