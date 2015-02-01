Между Москвой и Петербургом начинают курсировать двухэтажные поезда

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Между Москвой и Санкт-Петербургом начинают курсировать двухэтажные пассажирские поезда.

Время отправления из Москвы и Санкт-Петербурга - 22.50. В Москву поезд будет прибывать на следующий день в 6.47, в Санкт-Петербург - в 6.44. Рейсы будут совершаться ежедневно.

Ранее сообщалось, что на первый рейс поезда №5/6 оформлено более 600 билетов, что составляет 75% от общей вместимости поезда на эту дату.

Маршрут Москва - Санкт-Петербург - Москва включен в систему динамического ценообразования, которая предусматривает изменение стоимости на билет в зависимости от сезона, дней недели, спроса и количества проданных мест. В первые дни продажи стоимость проезда в двухэтажном вагоне составит от 1299 рублей.

Каждый вагон двухэтажного поезда Москва - Санкт-Петербург будет оснащен системой кондиционирования воздуха и отопления. Кроме того, в каждом вагоне будет три биотуалета, которыми можно пользоваться во время стоянок, удобные лестницы с поручнями, энергосберегающие светодиодные светильники и жесткие герметичные межвагонные переходы.

В штабном вагоне есть купе для людей с ограниченными возможностями и подъемником для колясок.

Купейный вагон включает в себя 64 спальных места вместо 36. Купе состоят из 4-местных изолированных купе, расположенных на двух этажах. Штабной купейный вагон - 50 мест (вместо 18-24), вагон-ресторан может вместить 44-48 человек в обеденном зале.