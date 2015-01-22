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Экономика и предпринимательство

22 января 2015, 12:49

Доходы столичного бюджета от сдачи в аренду подвалов выросли на 77%

подвалы арендная плата экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Поступления в столичный бюджет от аренды подвалов за год увеличились на 77 процентов. Об этом рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев, сообщает пресс-служба Тендерного комитета.

По его словам, в 2014 году Москва продала и сдала в аренду 25 тысяч квадратных метров подвальных помещений. В бюджет города от торгов по аренде поступило более 140 миллионов рублей. "В 2013 казна получила от аренды подвалов только 80 миллионов рублей", - уточнил Дегтев.

Глава департамента уверен, что увеличение количества арендаторов и рост продаж подвальных помещений связаны с удобством их приобретения. Раньше для покупки подвала требовалось долго собирать документацию и обращаться в контролирующие органы власти, а с 2014 года приобрести желаемое можно через систему электронных торгов.

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Каждый второй аукцион по аренде подвалов в прошлом году проходил в электронной форме. Основными покупателями таких помещений являются столичные предприниматели, которым нужны подвалы для развития бизнеса.

Самое большое количество помещений было арендовано в Восточном, Северо-Западном, Западном, Южном и Центральном округах Москвы.

Отметим, что в декабре прошлого года M24.ru сообщало о том, что город готов отдать почти 3 тысячи квадратных метров подвалов в собственность жителей многоквартирных домов.

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