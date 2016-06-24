Почти 150 московских зданий получат художественную подсветку

Фото: m24.ru

149 московских зданий оборудуют художественной подсветкой, сообщил mos.ru глава департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский.

По словам чиновника, всего в городе оборудовано архитектурно-художественной подсветкой 1,5 тысячи зданий. "Как правило, такое освещение есть на основных магистралях и в центральной части города", – сказал он. В частности, подсвечиваются значимые для города здания, памятники истории и архитектурные шедевры: Дом Пашкова, здание Госдумы и мэрии.

Новая подсветка появится там, где проходит благоустройство по программе "Моя улица": например, на Бульварном кольце, в Никитском, Романовом и Крестовоздвиженском переулках.

Помимо домов в самом центре столицы, в новом свете представят и "Лужники": самая яркая будет использоваться при крупных и важных мероприятиях, а более слабое освещение включат в ходе обычных спортивных и культурных мероприятий. В остальное время будут использовать обычную подсветку фасадов.

Очередной этап работы по программе "Моя улица" стартовал этой весной. Новый облик обретут 52 улицы в историческом центре Москвы, семь въездных групп в город на пересечении МКАД и вылетных магистралей и 14 площадей перед станциями метро. Началось благоустройство города прошлым летом, уже преобразились 47 улиц.