Четверо подростков сбежали из спецшколы в Каширском районе Подмосковья

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В Каширском районе Подмосковья из спецшколы для осужденных детей сбежали четыре подростка, сообщает Агентство "Москва".

23 августа около 12.00 в полицию Каширского района обратилась директор специальной школы закрытого типа, расположенной в деревне Лиды. Она сообщила, что четверо ребят покинули территорию заведения и не вернулись обратно.

Все четверо подростков - 1999 года рождения. Они находились в закрытой школе за совершение правонарушений, в том числе и уголовных. В настоящее время их поиском занимается подмосковная полиция.