В Домик Добра можно будет принести подарки для пожилых людей

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин, Валерий Христофоров
18 апреля на Театральной площади заработает Домик Добра, куда можно будет принести подарки для пожилых людей. Они прожили непростую жизнь, и им необходимо чувствовать, что они кому-то нужны.
В подарок можно принести: новое постельное белье; календари; картины; прикроватные коврики; новые радиоприемники; сладости: зефир, пастила, мармелад, мягкие расфасованные конфеты; диабетические сладости (мягкие сладости на ксилите или сорбите).
Отдельно можно принести:
- подгузники любой фирмы, любой впитываемости, размером 3 и 4 (L или XL);
- пеленки одноразовые (впитывающие 60х90);
- пасхальные украшения (исключение - бьющиеся предметы, свечи);
- журналы со сканвордами.
Волонтеры доставят собранные подарки в дома престарелых.
Время проведения акции: с 12.00 до 20.00.