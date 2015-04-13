В Домик Добра можно будет принести подарки для пожилых людей

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин, Валерий Христофоров

18 апреля на Театральной площади заработает Домик Добра, куда можно будет принести подарки для пожилых людей. Они прожили непростую жизнь, и им необходимо чувствовать, что они кому-то нужны.

В подарок можно принести: новое постельное белье; календари; картины; прикроватные коврики; новые радиоприемники; сладости: зефир, пастила, мармелад, мягкие расфасованные конфеты; диабетические сладости (мягкие сладости на ксилите или сорбите).

Отдельно можно принести:



подгузники любой фирмы, любой впитываемости, размером 3 и 4 (L или XL);

пеленки одноразовые (впитывающие 60х90);

пасхальные украшения (исключение - бьющиеся предметы, свечи);

журналы со сканвордами.

Волонтеры доставят собранные подарки в дома престарелых.

Время проведения акции: с 12.00 до 20.00.