Ярмарки декабря: где купить подарки и зарядиться новогодним настроением

Новогодние праздники не за горами, поэтому самое время отправляться за подарками. В столице проходит сразу несколько ярмарок, гости которых не уйдут с пустыми руками. Здесь можно будет подобрать что-то особенное для каждого члена семьи, а также для друзей и возлюбленных. И про себя забывать не стоит, ведь даже простая безделушка может здорово поднять настроение.

Сетевое издание M24.ru и KudaGo сделали подборку лучших новогодних ярмарок декабря.

Новогодняя ярмарка подарков и вкусной еды "Мир"

Мечтали совершить кругосветное путешествие? В канун Нового года все мечты сбываются! На ярмарке подарков и вкусной еды "Мир" можно будет отправиться в сувенирно-гастрономическое путешествие вокруг света.

Когда заветное 31-е все ближе, когда подарки еще не куплены, а мысли лишь о том, как успеть закончить все дела 2014 года и с новыми силами встретить следующий год, не стоить паниковать. В течение последней предновогодней недели перед Третьяковской галереей откроется большая ярмарка подарков и вкусной еды "Мир", где найти можно будет все, что необходимо для самого волшебного праздника в году.

Название ярмарки полностью отражает суть праздничного маркета — он будет поделен на пять тематических зон, отражающих ту или иную культуру. В местечке "Прованс" будут представлены винтажные сувениры, игрушки, посуда, одежда и даже мебель. Здесь найдется самый изысканный подарок для подруги или любимой бабушки.

В национальных традициях пройдет ярмарка в "Русской" зоне: самовары и пряники, валенки и платки, керамика и сувениры из дерева, лоскутные одеяла и другие подарки на любой вкус найдутся в новогодних лавках. Вязаные носки и шерстяные пледы, свитеры с оленями и забавные шапки представят участники маркета "Скандинавия", а присмотреть в подарок виниловую пластинку, постеры или современные дизайнерские предметы интерьера можно будет в "Американской" зоне.

Отдельный мир развернется в "Детской" зоне: здесь не только откроются лавки с игрушками и детской одеждой, но и появятся мастерские для самых маленьких. Юные гости смогут смастерить собственные новогодние подарки и сувениры, подкрепиться в специальном детском кафе и попробовать праздничные сладкие угощения.

Гастрономическая карта-меню готовится и для взрослых гостей ярмарки: отведать можно будет и русские блины, и пирожки, и венские вафли, и немецкие колбаски, и восточные травяные чаи, и турецкий ароматный кофе и многое другое. Для тех, кто хочет удивить своих близких кулинарными сюрпризами в новогоднюю ночь, пройдут мастер-классы по выпечке праздничных пряников.

Для бодрого новогоднего настроения на ярмарке будут работать заводные диджеи и аниматоры, которые помогут не только найти подарки родным и близким, но и весело и вкусно провести время.

Дата начала: 24 декабря, 14:00 24 декабря, 14:00 Дата окончания: 30 декабря, 22:00 Место: Парк искусств МУЗЕОН, Крымский вал, 2, ближайшее метро: "Парк культуры" Стоимость: бесплатно



Фото: kudago.com

Рождественская ярмарка Seasons of Life

Организаторы этой ярмарки черпали вдохновение в традиционных рождественских ярмарках Европы. Для европейцев Рождество - больше, чем просто праздник, а рождественская ярмарка - больше, чем покупка подарков. Именно эту идею пытаются воплотить в жизнь создатели фестиваля Seasons of Life. Естественно, вы сможете купить здесь подарки всем родным, друзьям и коллегам - в ярмарке будут участвовать более пятидесяти магазинов и независимых дизайнеров.

Кроме предновогоднего шоппинга, гостей ждет полное погружение в атмосферу праздника - известные рождественские мелодии в исполнении хора Seasons, волшебные детские спектакли, мастер-классы по украшению елки и многое другое. Выбрать пушистую красавицу тоже можно здесь, а дизайнеры помогут подобрать самые красивые игрушки.

История вопроса Дата начала: 20 декабря, 12:00 20 декабря, 12:00 Дата окончания: 21 декабря, 20:00 Место: Сад "Эрмитаж", улица Каретный ряд, дом 3, ближайшее метро: "Чеховская", "Пушкинская", "Тверская" Стоимость: бесплатно



Фото: kudago.com

Зимний фестиваль хэнд-мэйда "Другие Вещи"

Новогодняя ярмарка, творческие мастер-классы и фуд-корт с разными вкусностями развернутся на территории дизайн-завода "Флакон".

С 2006 года фестиваль "Другие Вещи" объединяет хэнд-мэйд мастеров под единым брендом и позволяет ценителям приобретать красивые вещи ручной работы в теплой и дружеской атмосфере.

В программе фестиваля: творческие и кулинарные мастер-классы, презентация книг по хэнд-мэйду, кулинарное шоу знаменитого шеф-повара и, конечно, огромная ярмарка вещей ручной работы. В мероприятии принимают участие более 150 российских дизайнеров и мастеров.

На фестивале можно будет купить новогодние украшения, свечи, милые игрушки из текстиля и войлока, декоративные надписи для стен и многое другое.

Мероприятие будет сопровождать живая музыка.

Дата начала: 13 декабря, 12:00 13 декабря, 12:00 Дата окончания: 14 декабря, 21:00 Место: Дизайн-завод "Флакон", улица Большая Новодмитровская, дом 36, ближайшее метро: "Дмитровская" Стоимость: бесплатно



Фото: kudago.com

Рождественская ярмарка подарков в ЦДХ

Чтобы утомительная предновогодняя суета превратилась в приятное приключение, стоит отправиться на рождественскую ярмарку подарков в Центральном Доме Художников. В этом году ярмарка подарков откроет свои двери уже в пятнадцатый раз.

Сложно придумать более подходящее место для поиска оригинального подарка близкому человеку, ведь здесь расположатся с авторскими изделиями мастера самых разных гильдий - как самостоятельные художники, так и представители художественных мастерских, галерей и других творческих объединений. Это и ювелиры, и художники авторской куклы, и мастера живописи, и графики, а также фотографы, скульпторы, художники по керамике, батику и многие другие мастера. Большинство изделий, представленных на ярмарке, выполнены ограниченным тиражом или вовсе в единственном экземпляре, поэтому показаться банальным в выборе подарка просто не получится.

Предпраздничные хлопоты покажутся еще приятнее в окружении удивительных кукол, ёлочных украшений ручной работы и прочего разнообразия неповторимых авторских вещей. А благодаря личному присутствию многих художников на ярмарке, посетителям представится возможность проникнутся теплой атмосферой творчества.

Дата начала: 5 декабря, 11:00 5 декабря, 11:00 Дата окончания: 21 декабря, 20:00 Место: Центральный Дом художника, улица Крымский вал, дом 10, ближайшее метро: "Октябрьская" Стоимость: бесплатно

