Как получить лучший подарок на 8 марта

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Психолог Юлия Дердо рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", как правильно просить подарки на 8 марта и почему не стоит молчать о своих настоящих желаниях.

"Зачастую проблему создают именно женщины. Подарить цветы мужчине самому очень приятно. Чаще всего проблемы возникают у тех женщин, которым неудобно просить и которые не умеют говорить о своих желаниях и где-то в глубине души считают, что они не достойны. А многие даже не знают, что хотят", – пояснила она.

По словам эксперта, чаще всего причина этих проблем – упреки родителей: "В детстве кто-то говорил о своих желаниях, а ему отвечали: "что-то ты многого хочешь" или "а мало ли, чего я хочу". И тогда во взрослом возрасте трудно говорить о том, чего они действительно хотят. Нужно в глубине души принять решение, что подарки будут дарить тебе с удовольствием, радостно и легко".

Эксперт напомнила, что намеков мужчины не понимают и просить нужно напрямую и лучше не один раз.

Она также посоветовала женщинам составить вишлист с большим количеством подарков. Мужчина будет сам выбирать, что подарить и женщина всегда будет получать то, что ей действительно нужно.