На женщину, избившую ребенка на улице, возбуждено уголовное дело

На женщину, избивавшую сына на улице, завели уголовное дело

Столичная полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины, которая избивает ребенка. Соответствующая видеозапись появилась в интернете.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе московского главка полиции, дело возбуждено по статье "Побои". Допрос фигурантки проходил при участии органов опеки. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, о случае избиения стало известно после того, как очевидец выложил ролик в интернете. Личность матери уже установили, ею оказалась 32-летняя бывшая сотрудница полиции Вероника Филиппова. По некоторым данным, ее уволили из правоохранительных органов в прошлом году.

Специалисты пытаются понять, не нуждается ли сама женщина в помощи докторов и что могло стать причиной гнева. Ее близкие утверждают, что многое в этой истории могло остаться за кадром.