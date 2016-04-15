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15 апреля 2016, 15:10

У добивающегося сходства с Кеном бразильца может отвалиться нос

пластические операции чп жизнь в мире Барби

Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk

32-летний житель Бразилии Родриго Алвес, добивающийся сходства с женихом куклы Барби Кеном, может лишиться носа, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В своей внешности Алвес изменил почти все: глаза, нос, губы, скулы, уши и даже пересадил волосы. На сегодняшний день его затраты на пластические операции превысили сумму 430 тысяч долларов. На пути к полному перевоплощению он столкнулся с проблемой – у него начал отторгаться нос.

У Алвеса начался некроз мягких тканей. В ближайшее время его могут отрезать, чтобы гангрена не пошла дальше, – таково решение врачей. Сейчас жизнь мужчины в опасности – он с трудом может дышать.

Стать живой куклой Родриго Алвес решил еще в 2004 году. К сегодняшнему дню он добился и сходства, и популярности. Известность он приобрел благодаря частым появлениям на бразильском, британском, испанском, французском телевидении, а также благодаря социальным сетям – промежуточные результаты своего эксперимента Алвес регулярно выкладывает в свой Instagram.

Пока люди пытаются подогнать себя под надуманные кукольные стандарты, сами куклы приближаются в своей внешности к людям. В январе американская компания Mattel Inc., производитель знаменитых кукол Барби, решила расширить серию Barbie Fashionistas и выпустить кукол в трех новых размерах.

Так, появились Барби с лишним весом, слишком высокая и слишком низкорослая. Это связано с изменением и расширением идеалов красоты, в отношении телосложения, цвета кожи и волос.

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