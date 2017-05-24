"Москва онлайн" покажет концерт Two Siberians под звездным небом

25 мая в большом звездном зале Московского планетария российская группа Two Siberians исполнит "Сибирскую сюиту". Гости вечера услышат "Люди", "Транссиб", "Индастриал", "Байкал" и другие произведения, входящие в сюиту. Музыка композиторов и исполнителей Юрия Матвеева и Артема Якушенко позволит представить масштабность, красоту и роскошь Сибири. Каждое произведение, словно, рассказывает историю тех мест, повествует о природе и местных жителях. Музыка очень эмоциональная и сильная, не зря ее исполнители известны во всем мире. Two Siberians являются постоянными участниками крупных музыкальных фестивалей в США, Германии и Норвегии. Юрий Матвеев играет на гитаре, а Артем Якушенко – на скрипке. Вдвоем они стоят целого оркестра.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 25 мая в 21:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.