В планетарии прошла выставка Ганса Руди Гигера

Тем, кто ждет выхода в прокат фильма "Прометей", своего рода приквела легендарного "Чужого", будет интересно посетить выставку создателя образа знаменитого инопланетного существа. В новом арт-пространстве Московского планетария, занявшем место подземной парковки, открылась выставка Ганса Руди Гигера. В столицу привезли больше полусотни его работ — литографии, шелкографии, гравюры из собрания художника и куратора проекта Марко Витцига. Представлены на выставке и работы, которые принесли Гигеру «Оскар» — за лучшие визуальные эффекты к фильму «Чужой». Выставку дополняют проекции и видеоинсталляции, созданные Max Mystic и Тарасом Гешем, лауреатом премии Курехина.



Фотографии: Георгий Полищук

На нужное настроение посетителей настраивает видео-арт, проецирующийся на стены въезда

Подземная парковка с вынесенными наружу коммуникациями — замечательное место, чтобы оценить индустриальный арт Гигера