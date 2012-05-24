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24 мая 2012, 18:17

В планетарии прошла выставка Ганса Руди Гигера

планетарий

Тем, кто ждет выхода в прокат фильма "Прометей", своего рода приквела легендарного "Чужого", будет интересно посетить выставку создателя образа знаменитого инопланетного существа. В новом арт-пространстве Московского планетария, занявшем место подземной парковки, открылась выставка Ганса Руди Гигера. В столицу привезли больше полусотни его работ — литографии, шелкографии, гравюры из собрания художника и куратора проекта Марко Витцига. Представлены на выставке и работы, которые принесли Гигеру «Оскар» — за лучшие визуальные эффекты к фильму «Чужой». Выставку дополняют проекции и видеоинсталляции, созданные Max Mystic и Тарасом Гешем, лауреатом премии Курехина.


Фотографии: Георгий Полищук

На нужное настроение посетителей настраивает видео-арт, проецирующийся на стены въезда

Подземная парковка с вынесенными наружу коммуникациями — замечательное место, чтобы оценить индустриальный арт Гигера

Работы, сделанные Гигером совместно с Мартином Шварцем в 2009 году

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