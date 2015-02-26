Темой "Библионочи" станут дневники писателей и горожан

Фото: страница акции на Facebook

В ночь с 24 на 25 апреля в городах по всей России пройдет традиционная книжная акция "Библионочь". В этом году она станет центральным событием Года литературы. Тема "Библионочи" – "Открой дневник – поймай время", сообщают организаторы. Гости акции смогут совершить путешествие во времени с помощью дневников писателей и обычных соотечественников.

Участие в "Библионочи" примут не только библиотеки, но также литературные музеи и книжные магазины.

Любителей чтения этой весной ждут новые культурные спецпроекты – "Город в словах", "Художник и книга", "Дневник горожанина". Фестиваль выйдет за пределы библиотек и музеев в парки и на бульвары.

В рамках "Города в словах" в центре столицы появятся десять паблик-арт-работ, которые представят собой слияние творчества писателей и художников. Мастера граффити изобразят на стенах домов иллюстрации к книгам современных авторов и цитаты из них. Рядом с арт-объектами можно будет найти QR-код со ссылкой на произведение и адресом ближайшей библиотеки, в которой можно получить его получить.

Библиотека-читальня имени Тургенева и отделение культурологи НИУ ВШЭ создадут инсталляцию, материалом для которой выступят дневники простых горожан. Инсталляция вместит в себя как классические тексты, так и видеозаписи, подборки фотографий. "Дневник горожанина" покажет, как жители столицы воспринимают Москву.

24 апреля откроется цикл выставок "Художник и книга", он будет посвящен книжным иллюстрациям. Представят работы таких иллюстраторов, как Алимов, Перцов, Монин. Гостей "Библионочи" ждут выставки молодых художников, лекции, мастер-классы для детей, презентации комиксов и многое другое. В рамках спецпроекта в парках и на бульварах выставят работы российских и зарубежных художников-иллюстраторов.

Также гостей фестиваля ждут традиционные проекты "Библионочи" – "Библиосумерки" и "Библиофари". "Сумерки" посвящены детям и представят вниманию юных читателей целую серию интерактивных игр и прочих событий. 24 апреля до 22.00 для ребят будут проходить увлекательные квесты, викторины и мастер-классы.

Проект "Библиофары" поможет привлечь к акции спальные районы города, где нет музеев, библиотек и книжных магазинов. В такие районы приедут "Библиотеки на колесах".

Акция "Библионочь" проводится с 2012 года. Ее инициаторами были московских библиотекари. Прошлой весной к фестивалю присоединилось более 2 тысяч площадок во всех регионах России, на Украине и в Белоруссии. В Москве "Библионочь" охватила более 200 библиотек.

В день акции библиотеки не только работают дольше обычного, но также устраивают на своей территории лекции и открытые чтения, театральные постановки и концерты, выставки и встречи с современными авторами.