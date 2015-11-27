Инвалидам и старикам компенсируют 50% взносов на капремонт

Фото: ТАСС/Алексей Устимов

Взносы на капремонт обойдутся на 50 процентов дешевле для инвалидов I и II групп, семей с детьми-инвалидами и одиноких стариков. Такое решение приняло сегодня правительство России, сообщает "Интерфакс".

"Инвалиды I и II группы, а также семьи с детьми-инвалидами будут освобождены от уплаты взносов на капремонт в том же объеме, в котором они освобождаются от соответствующих платежей за коммунальную сферу, то есть на 50 процентов", – сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании.

Он отметил, что регионам также будет рекомендовано установить 50-процентные льготы для одиноких пенсионеров старше 70 лет. Для тех, кому исполнится 80 и более лет компенсация должна быть 100-процентной.

Разработать предложения для реализации льготной программы Медведев поручил профильным ведомствам, а именно: Минтруду, Минфину и министерству строительства.

"Мы должны прежде всего поддержать тех, у кого новые платежи за капремонт составляют ощутимую долю в семейном бюджете и кто лишен возможности за счет своего труда компенсировать эту долю", – сказал Дмитрий Медведев.

Напомним, с 1 июля текущего года москвичи начали платить взнос за капитальный ремонт. Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 рублей за квадратный метр. Малообеспеченные москвичи смогут получить субсидии на уплату взносов за капремонт, также для ряда категорий москвичей предусмотрены льготы.

Как ранее сообщало m24.ru, в среднем москвичи платят за капремонт 900 рублей в месяц (расчет для квартиры площадью 60 квадратных метров). Более подробно узнать как складывается сумма за капитальный ремонт можно здесь.