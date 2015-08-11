В Москве могут появиться "бабушки на час"

Фото: m24.ru/Роман Балаев

В Москве могут запустить услугу "бабушка на час". Недавно такой проект стартовал во Владимирской области. Там пенсионеры бесплатно помогают многодетным и малообеспеченным семьям присматривать за детьми, пока родители работают или занимаются другими неотложными делами. Местные власти выполняют организационные функции, помогают им связаться друг с другом. Председатель Союза пенсионеров России, член Совета Федерации Валерий Рязанский сообщил m24.ru, что намерен обратиться к московским властям с просьбой организовать подобный проект и в столице. Руководитель департамента соцзащиты Владимир Петросян заявил, что готов поддержать идею. Власти Подмосковья готовятся запустить услугу "бабушка на час" в качестве эксперимента в Одинцовском районе и Орехово-Зуево, сообщила министр соцразвития области Ирина Фаевская.

По словам Рязанского, проект "бабушка на час" окажется вдвойне полезным. Многодетные родители будут спокойны за своих детей, одинокие пенсионеры смогут компенсировать недостаток общения. "Я попрошу московское отделение Союза пенсионеров изучить и поддержать эту идею и готов обратиться к столичным властям", - заявил сенатор.

Глава департамента соцзащиты Владимир Петросян сказал, что власти поддерживают проекты, востребованные москвичами. Поэтому инициатива по запуску услуги "бабушка на час" должна исходить именно от общественности.

"Если какая-либо общественная организация обратится к нам за помощью в реализации такого проекта, мы окажем им всю необходимую поддержку, не будем возражать", - пояснил чиновник.

Тем временем в Подмосковье уже определили районы, в которых услугу "бабушка на час" запустят в качестве пилотного проекта. "Мы считаем интересной и актуальной инициативу департамента социальной защиты населения Владимирской области. Пилотными площадками для внедрения проекта в нашем регионе могут стать Одинцовский район и городской округ Орехово-Зуево", - заявила глава областного министерства соцразвития Ирина Фаевская.

В России проект "бабушка на час" появился во Владимирской области. Там одинокие пенсионерки готовы бесплатно посидеть с детьми из малоимущих семей, пока родители работают или просто заняты. Программа действует в самом Владимире и еще нескольких областных городах. С инициативой выступили сами пенсионеры. Пока их немного и работают они только со знакомыми семьями. Аналогичные услуги оказывают и за рубежом. Например, в Норвегии большой популярностью пользуется т.н. "передышка". В течение суток или даже нескольких дней за ребенком инвалидом ухаживают специалисты соцзащиты, а родители в это время могут заняться своими делами или просто отдохнуть.



Руководитель фонда "Право ребенка" Борис Альтшулер считает, что услуга "бабушка на час" будет очень востребована в столице, но нужно соблюсти ряд важных моментов. "Никто не оставит ребенка с незнакомым человеком. Это можно оформить как трудовую деятельность по договору, а органы соцзащиты должны выступать "связующим звеном". Такие меры будут хорошей гарантией безопасности. И, конечно, семьи и пенсионеры должны жить в одном районе, чтобы пожилым людям не приходилось далеко ездить", - пояснил эксперт.

Альтшулер подчеркнул, что для родителей такая услуга должна быть бесплатной. Но при этом государству стоит оплачивать труд бабушек, хотя бы и в символическом размере.

Директор столичного Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Евдокия Холостова уверена, что заниматься воспитанием детей могут не только бабушки, но и "дедушки на час". Но у них должны быть необходимые знания и навыки.

"Детей нельзя доверять никому, кроме педагога. Это могут быть, например, школьные учителя, которые ушли на заслуженный отдых, педагоги начальных классов или специалисты с широким профилем. Не думаю, что трудовик справится с такой задачей. Но, безусловно, главное, чтобы человек был со спокойной психикой и не имел вредных привычек. Это позволит не допустить жестокого обращения с детьми и не подавать им дурной пример", - подчеркнула Холостова.

Напомним, что в Москве оказывается различная социальная помощь для многодетных семей. В начале года 18 семей получили новые квартиры на севере столицы. В конце прошлого года власти выделили 50 миллионов рублей на поддержку и защиту семей. В Мещанском районе действует пилотный проект "Доброе дело". Его суть в том, что все неравнодушные жители могут подарить устаревшие гаджеты малоимущим семьям. Отдать в дар нуждающимся можно телефоны, телевизоры, компьютеры или бытовую технику.