07 октября 2016, 00:03

Общество

Портал с вакансиями и курсами для пенсионеров запустят в ноябре

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Российские пенсионеры смогут обучиться новой профессии или найти работу онлайн. Об этом m24.ru рассказала руководитель направления работы и занятости Всероссийского социального проекта "50 Плюс" Мария Захарова. Электронная площадка, которая будет собирать информацию обо всех работодателях, готовых предоставить вакансии людям старшего поколения, а также обо всех образовательных программах и курсах повышения квалификации заработает в ноябре. На портале будет работать форум, с помощью которого пенсионеры смогут договариваться о взаимовыгодном сотрудничестве и разрабатывать совместные бизнес-проекты.

"Наш проект рассчитан на целевую категорию "50+". Поэтому регистрация будет максимально простой и понятной: нужно будет зайти на сайт, заполнить анкету и выбрать интересующую вкладку: работа либо образование", – отметила Захарова.

По ее словам, образовательные программы могут быть доступны как очно, так и онлайн. Кроме того, пользователи смогут на безвозмездной основе получить консультацию психолога или юриста по вопросам трудоустройства. Тестирование сервиса будет запущено в конце октября, а уже в ноябре бесплатная электронная площадка станет доступна для аудитории по всей России.

Похожий проект недавно запустили в Тюмени. В числе необычных профессий, предложенных активным пенсионерам, были бариста в ресторане, ди-джей на радио и даже боец экипажа ДПС. В Москве же недавно открылось первое в России модельное агентство для пожилых людей "Олдушка". Руководитель проекта – фотограф из Омска Игорь Гавар – уверен, что бабушки сохраняют чувство стиля вопреки жизненным обстоятельствам и продолжают радоваться жизни.

Кроме того, одинокие столичные пенсионеры могут обучать через Skype студентов из других стран русскому языку и рассказывать им об особенностях российской культуры и менталитета. Или помочь многодетным родителям, присоединившись к проекту "Бабушка на час", чтобы присматривать за детьми, пока родители работают или занимаются другими делами. До конца года около 12 тысяч московских пенсионеров обучатся компьютерной грамотности. Такие курсы проходят в Москве регулярно, а в этом году пенсионеров учат не только базовым навыкам компьютерной грамотности, но и показывают, как оформлять необходимые документы в сети или оплачивать коммунальные услуги.

Директор благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина считает, что такой проект будет очень актуален для современных пенсионеров. "Залог активного долголетия – это ощущение собственной нужности, полезности для общества. И сегодня после выхода на пенсию человек может продолжать развиваться, познавать мир, открывать для себя что-то новое. Или работать в интересной сфере. Все это будет очень полезно", – подчеркнула она.

Руководитель столичного отделения общественной организации "Старшее поколение" Тамара Фролова рассказала о предпочтительных занятиях для пенсионеров. "С возрастом научиться чему-то новому сложнее, а забыть знания проще. Но вполне можно заниматься какими-то простыми вещами. Например, шить одежду по выкройкам или набирать текст – сегодня уже многие старики обучены азам компьютерной грамотности. Пенсионеры могут, например, выгуливать домашних животных или присматривать за детьми", – заключила она.

Для людей пожилого возраста в столице постоянно проходят различные акции. Например, в апреле уже в четвертый раз состоялась благотворительная акция "Домик добра": москвичи поздравили одиноких пенсионеров с Пасхой и майскими праздниками и передали им подарки и гостинцы. Флористы и волонтеры планируют дарить московским пенсионерам букеты цветов, оставшиеся после свадеб и других крупных торжеств.

А столичные отделения Пенсионного фонда России стали помогать пенсионерам регистрироваться на портале госуслуг. На данный момент сервис доступен в 60 клиентских службах пенсионного фонда, расположенных в разных районах Москвы. А московские многофункциональные центры "Мои документы" планируют запустить услугу по выезду специалистов на дом к пенсионерам, которым трудно передвигаться и к другим маломобильным гражданам. Сервис может стать частью проекта по созданию доступной среды для отдельных категорий граждан.

