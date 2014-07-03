Половине социально незащищенных горожан нужна помощь - опрос

"Интервью": Владимир Петросян - об адресной социальной помощи

В Москве провели анкетирование среди 275 тысяч москвичей, относящихся к социально незащищенным категориям. По данным опроса, 56 процентов из них нуждаются в адресной помощи. Об этом в эфире канала "Москва 24" рассказал глава департамента соцзащиты Владимир Петросян.

По его словам, в этом году в анкетировании, которое проводится в Москве уже три года, приняли участие многодетные семьи, а также родители, воспитывающие детей-инвалидов. Кроме того, департамент впервые опросил одиноких московских пенсионеров в возрасте от 55 до 80 лет, которые формально не относятся к льготным категориям.

Петросян отметил, что по результатам анкетирования было решено отказаться от "категорийного принципа" оказания социальной помощи.

"Человек может не быть ни в какой <льготной> категории, но попасть в очень в тяжелую жизненную ситуацию, и он нуждается в поддержке города и социальной защите", - подчеркнул он.





По словам главы департамента, нуждающихся в адресной помощи можно разделить на три группы.

"Это социальные услуги, социальная помощь и большой блок – товары длительного пользования: телевизоры, холодильники, стиральные машины, компьютеры, пылесосы", - пояснил Петросян.

Он добавил, что опросы, проводимые департаментом, выявляют, в чем именно нуждается каждая конкретная категория льготников. И на их основе составляется программа адресной помощи.