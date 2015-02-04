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04 февраля 2015, 16:19

Минтруд выступил против повышения пенсионного возраста

пенсии Минтруд пенсионный возраст Максим Титов

Фото: ТАСС/Алексей Устимов

Министерство труда не согласно с позицией Министерства финансов о повышении пенсионного возраста, заявил глава ведомства Максим Топилин.

"Минфин думает, что будет какая-то экономия", - сказал Топилин. Однако, по его мнению, "странно говорить о том, что будет экономия, если будет повышен пенсионный возраст", передает ТАСС.

Он пояснил, что "вопрос в том, чего ждать от повышения пенсионного возраста". В качестве примера Топилин привел другие страны, где повышается пенсионный возраст в связи с ростом продолжительности жизни. "Там не экономия, просто не идет эскалация расходов", - заметил министр.

По его словам, при повышении продолжительности жизни и без увеличения пенсионного возраста государству "нужно платить большее количество лет ту же массу денег". Поэтому, на его взгляд, "странно говорить о том, что, даже если пенсионный возраст будет повышен, будет экономия".

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"Надо смотреть всю модель - нужно говорить о том, что повысится размер пенсии или в перспективе не будет роста расходов, потому что продолжительность жизни будет расти и не будет увеличиваться нагрузка на бюджет, на работодателей", - добавил глава Минтруда

Ранее министр экономического развития Алексей Улюкаев заявлял, что необходимо рассматривать возможность повышения пенсионного возраста в России. По его словам, эту возможность нужно рассматривать по отношению к "новым пенсионерам", перед которыми еще нет обязательств.

В свою очередь, замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что повышение пенсионного возраста поможет снизить зависимость страны от импорта.

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