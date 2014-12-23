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23 декабря 2014, 11:53

Около 200 турполицейских приступили к патрулированию пешеходных зон

патрулирование туристическая полиция

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Около 200 сотрудников туристической полиции приступили к патрулированию пешеходных зон в центре столицы. Примерно половина из них в совершенстве владеет английским языком, сообщил глава столичной полиции Анатолий Якунин.

По словам шефа ГУ МВД по Москве, за знание английского языка правоохранителям полагается надбавка к зарплате в 20 тысяч рублей.

"Вы должны помнить о своем внешнем виде, ведь вы не просто сотрудники полиции, а лицо России", - заявил Якунин в ходе строевого смотра.

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По его словам, в дальнейшем туристическая полиция начнет свою деятельность и в других районах Москвы. К чемпионату мира по футболу 2018 года планируется подготовить около 500 сотрудников, которые будут в совершенстве знать разговорный английский, "Интерфакс".

Туристическая полиция начала работать в столице в июле 2014 года. Новое подразделение было сформировано на базе 30-го батальона 1-го оперативного полка полиции. Тогда сообщалось, что стражам порядка будут помогать 30 студентов Московского государственного института индустрии туризма.

Чаще всего туристы обращаются с просьбой показать дорогу к достопримечательностям и историческим местам Москвы или путь до метро.

Отметим, что туристическая полиция существует в Испании, Латвии, Турции, ОАЭ, Египте, Таиланде и на Шри-Ланке.

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