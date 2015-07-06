Москомархитектура предлагает высаживать пассажиров поездов до прибытия на вокзал

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

Москомархитектура выдвинула предложение о том, чтобы основные вокзалы столицы не принимали пассажиров дальнего следования. Поезда смогут высаживать пассажиров не на вокзалах столицы, а на менее загруженных станциях, расположенных рядом с метро. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе комитета. Изменения предложены, в первую очередь, с целью разгрузки кольцевых станций метрополитена.

В Москомархитектуре объяснили, что разработанная перспективная модель развития пассажирских железнодорожных перевозок в Москве и Московской области может коснуться пяти основных вокзалов: Ленинградского, Киевского, Курского, Казанского и Ярославского.



"Мы собираемся выступить с предложением о разработке перспективной модели развития пассажирских железнодорожных перевозок в Москве и Московской области осенью этого года на ГЗК. Данная модель направлена на разгрузку Кольцевой линии метро, которая, по оценке комитета, через некоторое время может оказаться перегруженной в два раза" – сообщает пресс-служба.

Предложение направлено не только на разгрузку станций метро, но и для большего комфорта пассажиров, потому что сейчас территории вокзалов и кольцевых станций метро переполнены людьми.

"В модели будут заложены предложения для поездов дальнего следования, которые сейчас прибывают на: Казанский, Курский, Ленинградский, Киевский и Ярославский вокзалы. "Переносы" обсуждаются, специалисты анализируют ситуацию и ищут наиболее подходящие станции" - прокомментировали в пресс-службе.

Предложение связанно с тем, что Кольцевая линия метрополитена, по прогнозам комитета, в скором времени будет перегружена в два раза.

Добавим, что в Москве есть еще три вокзала: Савеловский, Павелецкий и Рижский. Однако на Савеловский поезда дальнего следования не приходят уже несколько лет, а на Рижский ежедневно приходит 2 поезда.

По мнению научного руководителя НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаила Блинкина, основания для такого решения есть.

"Речь идет о предложении Москомархитектуры реформировать систему обслуживания поездов дальнего следования на территории Москвы. Далеко не каждый пассажир, которого привозят на Белорусский вокзал, обязательно пройдется по Тверской-Ямской до Кремля. Необходимо понять, как изменить логистику и структуру, по которой работают московские вокзалы. Поэтому выдвинутое предложение необходимо всесторонне проработать." – заявил он.

Напомним, что в Москве продолжается работа над устройством вокзалов. Так, m24.ru сообщало, что РЖД планирует открыть в крупных городах 200 привокзальных хостелов под название "Город".

Ранее сообщалось, что на Казанском вокзале планируют открыть к октябрю новый зал, который вместит 39 новых касс.

Более того, на территории Курского вокзала установили терминалы с функцией приема наличных.

Элиза Таян