Пенсионерка-отшельница из Подмосковья получила паспорт спустя 20 лет

77-летняя жительница Подмосковья более 20 лет не получала пенсию

Тамара Кучерова из Сергиево-Посадского района Подмосковья более 20 лет не получала пенсию. До сегодняшнего дня у 77-летней женщины был старый советский паспорт, передает телеканал "Москва 24".

У женщины почти нет связи с внешним миром. Она живет на опушке леса без газа, отопления и электричества в доме, построенном после войны. Готовит Тамара Кучерова на чугунной буржуйке, которая служит и домашним обогревателем.

С продуктами затворнице помогает житель местной деревни. Когда-то его мать училась с Кучеровой в одной школе. Мужчина много раз предлагал женщине перебраться к нему, ведь с ровесницей ей будет не так одиноко. При этом родной сын пенсионерки не заботится о своей матери и часто уходит в соседние поселения в поисках спиртного.

Однако не так давно в гости к отшельнице приехали сотрудники миграционной службы. Они и привезли ей документы нового образца. Теперь она сможет получить денежные средства, которые скопились за годы.

"Есть такая ситуация, что некоторые граждане до сих пор живут с паспортами Советского союза. Хорошо, что нашлись люди, которые осветили проблему, и мы приняли все нужные мер", - отметил замначальника отдела УФМС по Сергиево-Посадскому муниципальному району Алексей Савва.

Теперь с новым паспортом Тамара Кучерова сможет забрать все деньги и решить свои жилищные проблемы.