За Садовым кольцом установят около 450 новых паркоматов

Фото: M24.ru, Евгения Смолянская

За Садовым кольцом до конца года поставят еще 444 паркомата на солнечных батареях, рассказал M24.ru источник в транспортном комплексе Москвы. Их планируется установить до 20 декабря, на закупку и монтаж потратят порядка 280 млн рублей.

Паркоматы будут принимать парковочные билеты ГКУ "Администратор московского парковочного пространства", банковские карты Visa и MasterCard, в том числе бесконтактные PayWave и PayPass. Все паркоматы оснастят защитой от скиммеров, предотвращающей возможность похищения данных с магнитной полосы банковских карт.

В случае необходимости аппараты смогут работать на солнечных батареях до пяти дней. Паркомат можно будет увидеть в темноте по светоотражающему знаку стоянки.

Напомним, с 1 августа зона платной парковки расширилась на 153 улицы между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом, к 25 декабря она может охватить практически все улицы внутри ТТК, где предварительно разметят 25 тысяч машино-мест. Час стоянки внутри Бульварного кольца и в "Сити" обходится автомобилистам в 80 рублей, между Бульварным и Садовым кольцами - в 60 рублей, за Садовым - в 40 рублей.

По словам автоэксперта Константина Шутова, оценить необходимое их количество сложно, так как большинство водителей оплачивают парковку с помощью sms-сообщений. "К паркоматам подходят, чтобы посмотреть инструкцию, когда не знают, как провести оплату", - сказал он. По мнению Шутова, важнее расширить варианты электронной оплаты парковки, чем увеличивать количество паркоматов.

Наталья Савельева