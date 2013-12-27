Платной парковкой на Садовом кольце воспользовались 70 тысяч водителей

Фото: ИТАР-ТАСС

Платной парковкой на территории Садового кольца по данным на 10.00 27 декабря воспользовались около 70 тысяч водителей, сообщает пресс-служба департамента транспорта города Москвы.

В ГИБДД Москвы отметили, что в пределах Садового кольца наблюдается улучшение дорожно-транспортной ситуации. Так, загрузка улично-дорожной сети снизилась на 10%, а средняя скорость движения возросла на 5%. При этом на ситуацию на дорогах не повлияло проведение праздничных мероприятий.

В департаменте транспорта добавили, что незначительные задержки в проведении платежей связаны с увеличившейся нагрузкой на сотовые сети и не оказывают значительного влияния на работу платных парковок.

Отмечается, что в пределах Садового кольца работают 700 консультантов, которые готовы помочь водителям выбрать оптимальный способ оплаты парковки, а также ответить на все вопросы о работе системы.

Напомним, что с 25 декабря зона платной парковки расширилась до Садового кольца. В центре столицы появилось около 17 тысяч дополнительных машино-мест. Изменилась и стоимость парковки - с 5 декабря час стоянки внутри Бульварного кольца обходится водителям в 80 рублей, а в зоне между Бульварным и Садовым кольцами - 60 рублей.

В пределах Садового кольца установили 350 новых паркоматов. На фронтальной части новых терминалов размещен недавно принятый Центробанком новый знак рубля.