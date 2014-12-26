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26 декабря 2014, 19:37

Консультанты будут работать в новой зоне платной парковки до 31 декабря

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M24.ru/ Евгения Смолянская

25 декабря платной парковкой в новой зоне воспользовались более 10 тысяч автомобилистов, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Несмотря на снегопад, паркоматы работали без сбоев. Коммунальные службы оперативно убирали снег. Консультанты работали с горожанами до восьми часов вечера, объясняя правила и помогая оплатить парковку.

26 декабря на всех улицах в новой зоне платной парковки по-прежнему работают 700 консультантов. Они будут консультировать горожан до 31 декабря включительно.

Работа проводится в две смены: с 8 до 12 часов и с 16 до 20 часов. В воскресенье консультанты будут работать в ограниченном режиме, так как парковка по воскресным дням бесплатна.

"Москва в цифрах": Новые паркоматы

Напомним, 25 декабря в Москве ввели новую зону платной парковки. Она охватывает улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц. Стоит парковка 40 рублей в час.

СПИСОК УЛИЦ, ГДЕ ПАРКОВКА СТАНЕТ ПЛАТНОЙ С 25 ДЕКАБРЯ


Жителям новой зоны платной парковки нужно получать резидентные разрешения. Оформить их можно в любом МФЦ города, однако для удобства горожан был составлен список многофункциональных центров госуслуг, которые находятся в новой зоне платной парковки.

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Для получения разрешения необходимо иметь прописку в доме, расположенном в зоне платной парковки, или снимать там жилье по договору социального или служебного найма. Кроме того, владелец машины не должен иметь непогашенных штрафов за нарушение ПДД.

Резидентное парковочное разрешение действует в течение года с момента выдачи. Его владельцы могут бесплатно оставлять машину в зоне платной парковки ночью, с 20:00 до 8:00. Для круглосуточной льготной парковки водители должны вносить годовую резидентную плату в размере 3000 рублей. Резидентное разрешение можно использовать в пределах того района Москвы, где живет его владелец.

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Сюжет: Платные парковки в Москве

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