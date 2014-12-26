На городских парковках появятся "вежливые люди"

"Утро": Парковочных инспекторов отправят на курсы вежливости

Пешие инспекторы пройдут курсы вежливости, чтобы бороться с самозахватом парковочных мест офисами и торговыми центрами. Инспекторов также научат спокойно общаться с автомобилистами, закрывающими номера. Об этом M24.ru сообщили в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП). Кроме того, курс о работе в конфликтных ситуациях пройдут сотрудники штрафстоянок.

"Владельцы помещений, нарушившие правила, а также случайные прохожие могут проявлять недовольство, угрожать или даже предпринимать попытки физической расправы в отношении инспекторов", - заявил собеседник M24.ru. Чтобы избежать подобных ситуаций, инспекторов научат правилам приветствия, умению понимать язык жестов и способам ведения диалога. Кроме того, после курса они смогут быстро "считывать" настроение собеседника и защищаться от негативных эмоций.

Обучать инспекторов будут группами по 20 человек, курс должны пройти 100 сотрудников. Программа рассчитана на два занятия по 45 минут. Занятия будут проходить с 07.30 до 08.15 утра. Пройдя курс, пешие инспекторы АМПП смогут справляться с конфликтными и стрессовыми ситуациями, возникающими во время работы. Обучение должно начаться в феврале 2015 года.

Пешие инспекторы АМПП начали работу в сентябре 2013 года. Они проверяют оплату парковки с помощью программного обеспечения на смартфонах, очищают закрытые номера, а также устраняют незаконно огороженные парковки. В частности, убирают самовольно поставленные столбики и делают собственникам зданий устное предупреждение. Если же владелец здания вновь выставляет столбики или конусы, то инспекторы фотографируют захваченные предпринимателями парковки у магазинов и кафе и сообщают о самозахвате в префектуру и полицию. Изначально на улицах города работало порядка 30 инспекторов, однако сейчас принято решение увеличить штат до 120 сотрудников. Отметим также, что ранее курсы по умению выходить из конфликтов прошли сотрудники службы эвакуации. Им такие занятия были необходимы, потому что в ноябре 2014 года между автомобилистами и эвакуаторщиками произошло несколько крупных конфликтов. Водители запирались в своих автомобилях, мешая перемещению машины на штрафстоянку. Один из автомобилистов - Константин Алтухов - провел в салоне своего авто более суток. После этого в АМПП создали новую должность - специалиста по работе с конфликтами при эвакуации автомобилей. Он должен оперативно прибыть на место, оценить обстановку и принять решение, снимать ли автомобиль с эвакуатора.





Помимо парковочных инспекторов, курсы по работе с конфликтными ситуациями также должны пройти 200 сотрудников штрафстоянок. По словам собеседника M24.ru, автовладельцы, чью машину эвакуировали, могут выражать свое недовольство "не литературным русским языком", а то и угрожать работнику спецстоянки, иногда дело доходит даже до попытки угнать собственный автомобиль. "Работникам штрафных стоянок необходимо сохранять спокойствие, оформлять документы на прием и выдачу задержанных транспортных средств быстро и качественно", - добавили в АМПП.

В частности, сотрудников спецстоянок обучат правильно отвечать на нападки и оскорбления, спокойно вести спор, работать с агрессивными гражданами и находить ответы, когда кажется, что сказать больше нечего.

Аналитик экспертного центра Probok.net Никита Полянский отметил, что для пеших инспекторов, которые следят за незаконными "служебными" парковками, лучший способ избежать конфликтов – это не вступать в контакт с собственниками помещений. "В крайнем случае, особенно если дело дойдет до рукоприкладства, никакие ухищрения инспекторам не помогут", - заявил эксперт. Поэтому, по словам Полянского, инспекторам лучше фиксировать нелегальную парковку, а любые другие действия предпринимать уже в присутствии полиции.

Он также отметил, что борьба с захватом парковок в столице силами пеших инспекторов имеет слабый эффект. "В итоге предприниматели снимают ограждения на какое-то время, затем они вновь появляются. А фиксировать эти нарушения ежедневно физически не возможно", - отметил эксперт.

Завотделом клинической психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов одобрил проведение подобных курсов для инспекторов. Однако двухчасовые занятия, по его словам, помогут сотрудникам лишь систематизировать уже имеющиеся знания в области этики и психологии. "Большинство из нас интуитивно понимает настрой собеседника и умеет считывать язык жестов", - отметил эксперт.

Новых навыков за такое короткое время инспекторы, скорее всего, не выработают. Однако даже простая систематизация опыта может помочь эффективнее справляться со стрессовыми ситуациями. "Это как инструктаж при переходе на новое место работы. Сотрудник уже знает, в чем состоят его обязанности и не получает новых навыков, но ему дополнительно разъясняют нюансы работы учреждения. Это тоже важно", - пояснил Ениколопов.

Дарья Миронова