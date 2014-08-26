Проект ТПУ "Улица Академика Янгеля" обсудят с жителями района

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Градостроительно-земельная комиссия одобрила проект транспортно-пересадочного узла "Улица Академика Янгеля" в ЮАО. Теперь проект должны одобрить на публичных слушания сами жители района, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Будущий транспортно-пересадочный узел расположится на участке более 7 гектаров. Рядом с ТПУ появится деловой комплекс с медцентром, торгово-гостиничный комплекс с кинотеатром, фитнес-центром и подземной парковкой площадью 26 775 кв. метров.

Остановки наземного транспорта возле ТПУ переместят в подэстакадное пространство. Проектом также предусмотрены новые наземные и подземные переходы. Над остановками и выходами из метро оборудуют навесы.

"В центральной части подэстакадного пространства обустроят спортивную площадку, кроме того у ТПУ будет работать велопрокат, появятся велодорожки. Объект будет доступным и для маломобильных граждан", - отметил ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

Крытые велопарковки могут разместить у станций метро

Сейчас пассажиропоток станции метро "Улица Академика Янгеля" составляет около 74 тысяч человек в сутки. На территории в границах будущего ТПУ проходят 19 маршрутов автобусов, а также курсируют два трамвая и один троллейбус.

Напомним, что до конца 2020 года в столице планируют построить 273 транспортно-пересадочных узла. Строительство таких узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ будут строиться возле станций метро и железной дороги.

Для экономии места некоторые ТПУ разместят на нескольких уровнях по принципу "вертикального города". Например, возле железнодорожной станции "Окружная" Савеловского направления появится многоуровневый комплекс с подземной станцией метро, наземными остановками для общественного транспорта и надземной платформой для железнодорожных поездов.

На территориях ТПУ появятся самые разные объекты: от новых остановок и переходов до досуговых центров, торговых галерей и кафе. Возле 30 ТПУ планируют разместить боксы для велосипедов и устройства для подзарядки электромобилей.