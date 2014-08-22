Около 40 социальных учреждений получат бесплатные парковки за Садовым кольцом

Фото: M24.ru

В новой зоне платной парковки за Садовым кольцом в ближайшее время появятся бесплатные парковочные места у социальных объектов ― поликлиник, больниц, роддомов и храмов. Как рассказала M24.ru пресс-секретарь ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Ксения Бродуленко, разрабатывается адресный список улиц, пока известно, что бесплатные парковки выделят в общей сложности 138 машино-мест у 38 учреждений, но перечень еще будет пополняться.

В частности, по три бесплатных машино-места появится у Римско-Католического собора на Малой Грузинской улице, у храма Николая Чудотворца в Нововаганьковский переулке. По четыре бесплатных машино-места откроют у детской городской клинической больницы № 9 им. Г.Н. Сперанского, у родильного дома № 32, у НИИ нейрохириргии им. академика Бурденко.

Отметим, в зоне внутри Садового кольца уже оборудовано 47 бесплатных парковок на 162 машино-места у лечебных и религиозных учреждений. Полный список соцобъектов с уже существующими бесплатными стоянками внутри Садового кольца, а также планируемыми - между Садовым и ТТК - можно увидеть здесь.

Муниципальный депутат района Дорогомилово Зоя Шаргатова считает, что даже несколько бесплатных парковок у соцучреждений лучше, чем ничего, но их количество стоит увеличивать. "К примеру, в поликлиники приезжают пожилые пациенты и женщины с грудными детьми, которых нельзя возить в общественном транспорте. В этом случае трех-четырех мест не хватит, поэтому бесплатных мест нужно больше", - сказала она.

По ее мнению, бесплатные парковки также нужны у детских садов, школ и МФЦ. К слову, театры также просили бесплатные уличные стоянки для сотрудников и посетителей, однако этот вопрос пока не решен.

В свою очередь, эксперт центра Probok.net Никита Полянский отметил, что власти должны контролировать бесплатные места в зоне платного паркинга. "Если там будут парковаться работники соседних офисов, то теряется весь смысл бесплатных парковок", - сказал Полянский.

По его мнению, бесплатных машино-мест у школ быть не должно, ради безопасности детей там лучше вообще запретить парковку.

Отметим, что департамент транспорта разрабатывает проект организации дорожного движения для возможного введения платного паркинга на большинстве улиц внутри Третьего транспортного кольца, к 25 декабря 2014 года там может появится 25 тысяч машино-мест. В АМПП пояснили, что рабочая группа по платной парковке, куда входят муниципальные депутаты, вместе с жителями решит, где именно вводить платные стоянки за Садовым кольцом.

Напомним, с июня 2013 года зона платной парковки в Москве охватила Бульварное кольцо, с 25 декабря 2013 года - Садовое кольцо, с 1 июня 2014 года платной стала зона вокруг делового центра "Москва-Сити", а с 1 августа - 153 улицы между Садовым кольцом и ТТК. Отметим, что час стоянки внутри Бульварного кольца и в "Сити" обходится автомобилистам в 80 рублей, между Бульварным и Садовым кольцами - в 60 рублей, за Садовым - в 40 рублей.

Марина Курганская