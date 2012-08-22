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Москва 24

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Город

22 августа 2012, 11:19

Читатель М24: рабочие нарисовали неправильную разметку

парковки САО курьезы новости читателей московский папарацци

Аркадий Корогодский

Найти свободное парковочное место в московском дворе - почти утопия. Поэтому водители с нетерпением ждут обустройство бесплатных машино-мест на территории своего района.

Однако не всегда местные власти могут правильно выполнить это "задание". Так, например, наш читатель Аркадий недоумевает, как на таком маленьком "пятачке", во дворе жилого дома на улице Коптевская, д. 32А, можно организовать полноценную стоянку для автомобилей?

Как видно на фотографии, рабочие нарисовали неправильную разметку. Места для парковки автомобилей расположены таким образом, что оставленные там машины просто окажутся заблокированными другими транспортными средствами!

Напомним, на телеканале "Москва 24" стартовала новая рубрика "Поработали": курьезные случаи о работе коммунальных, дорожных, рекламных служб и чиновников.

Если у Вас есть интересные новости о Москве, сообщайте их нам.

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