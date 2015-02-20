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20 февраля, 16:32

В зонах платной парковки установят специальные знаки для резидентов

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Фото: M24.ru

В зонах платной парковки столицы появятся специальные знаки для резидентов. Соответствующий проект постановления подготовлен Минтрансом России.

Так, вводится знак "Стоянка только для владельцев парковочных разрешений". Там, где установят такие таблички, парковать машину смогут только местные жители, получившие разрешение.

Фото: regulation.gov.ru

Также появится знак "Кроме владельцев парковочных разрешений". Он указывает на то, что действие знаков "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена" не будет распространяться на автомобили, владельцы которых имеют резидентное разрешение на парковку.

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Напомним, 25 декабря 2014 года в Москве ввели новую зону платной парковки. Она охватывает улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Стоит парковка 40 рублей в час.

Жителям новой зоны платной парковки нужно получать резидентные разрешения. Оформить их можно в любом МФЦ города, однако для удобства горожан был составлен список многофункциональных центров госуслуг, которые находятся в новой зоне платной парковки. Туда вошли 17 МФЦ, список можно посмотреть здесь.

Для получения разрешения необходимо иметь прописку в доме, расположенном в зоне платной парковки, или снимать там жилье по договору социального или служебного найма. Кроме того, владелец машины не должен иметь непогашенных штрафов за нарушение ПДД.

Как получить разрешение на парковку в МФЦ

Резидентное парковочное разрешение действует в течение года с момента выдачи. Его владельцы могут бесплатно оставлять машину в зоне платной парковки ночью, с 20.00 до 8.00. Для круглосуточной льготной парковки водители должны вносить годовую резидентную плату в размере 3000 рублей. Резидентное разрешение можно использовать в пределах того района Москвы, где живет его владелец.

Сюжет: Платные парковки в Москве

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