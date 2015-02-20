Новую систему проектирования подземных парковок в Москве опробуют на ЗИЛе

Фото: M24/Михаил Колобаев

Новую систему проектирования парковок - под новыми улицами - в "старой" Москве опробуют на ЗИЛе. Об этом M24.ru сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, подземные паркинги нужно заранее планировать под общественными пространствами на территориях новой застройки.

"Мы рассматривали такую возможность на ЗИЛе. Много таких объектов можно построить в Новой Москве, например, в Коммунарке", - сказал Кузнецов.

По словам чиновника, строить подземные парковки под существующими городскими площадями очень дорого из-за коммуникаций. Их лучше организовать на территориях, которые только застраиваются.

"Когда вы заходите на новую площадку, паркинг и инженерные коммуникации рационально размещать под общественными пространствами, потому что это дешевле экономически. Строительство здания, "посаженного" на парковку, стоит дороже, как и сама парковка", - пояснил Кузнецов. Он добавил, что в создании новых подземных машино-мест могут участвовать инвесторы.

Напомним, в конце прошлого года Сергей Кузнецов заявлял, что Москомархитектура разрабатывает нормативы строительства подземных парковок под улично-дорожной сетью - площадями, бульварами и улицами. Планируется, что это будут стоянки не глубже одного уровня. Главный архитектор также отмечал, что город постепенно отказывается от строительства паркингов под жилыми домами. Отметим, что жилье с подземными стоянками для бюджетников столица перестала возводить еще в 2013 году.

На территории бывшего завода ЗИЛ планируется построить более 2 миллионов квадратных метров недвижимости, половина из них придется на жилье и социальную инфраструктуру. В рамках реорганизации промзоны планируется благоустроить общественные пространства: набережные, бульвары, скверы и парки. На "ЗИЛе" построят спортивно-развлекательный квартал "Парк легенд", а также современный ледовый дворец, центр синхронного плавания, музей хоккейной славы, конгресс-медиацентр с гостиницей.

В 2015 году также продолжится развитие других крупных промзон: Тушинского аэродрома, завода "Серп и Молот" и "Южного порта". На территории порта, например, планируется создать автомобильный кластер. Всего в Москве подлежат реорганизации 10 тысячи гектаров промзон. В прошлом году в промзонах построили 2 миллиона квадратных метров недвижимости.

София Сарджвеладзе