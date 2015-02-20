Парковка в столице будет бесплатной 22 и 23 февраля

"Утро": 22 и 23 февраля парковка в столице будет бесплатной

В предстоящие праздники московские водители смогут бесплатно парковать свои авто в платной зоне 22 и 23 февраля. При этом в субботу за парковку надо будет заплатить, сообщили M24.ru в инфоцентре департамента транспорта.

Помимо этого, бесплатной стоянка будет 8 и 9 марта. Эти числа, как и в феврале, выпадают на воскресенье и понедельник.

Проект бесплатной парковки по праздникам и выходным в платной зоне московские власти запустили в мае 2014 года. В декабре было принято решение продлить его и на 2015 год.

Ранее заммэра по транспорту Максим Ликсутов рассказал M24.ru, что парковаться бесплатно по воскресеньям и праздникам смогут все - и водители, чьи авто зарегистрированы в столице, и приезжие из других регионов. Однако, по словам заммэра, могут измениться условия предоставления льготы.

Как получить разрешение на парковку в МФЦ

Напомним, в 2014 году зона платной парковки расширялась трижды. 1 июня были введены платные парковки в районе делового центра "Москва-Сити", 1 августа зона платной парковки была организована на 153 улицах в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) а 25 декабря вступило в силу расширение зоны платной парковки до Третьего транспортного кольца (ТТК).

Кроме того, по просьбе самих жителей с 19 января стала платной парковка в Новоспасском переулке Москвы (Таганский район между Садовым кольцом и ТТК).

Добавим, для того, чтобы получить разрешение, жителям необходимо иметь прописку в доме, расположенном в зоне платной парковки, или снимать там жилье по договору социального или служебного найма. Кроме того, владелец машины не должен иметь непогашенных штрафов за нарушение ПДД.

Резидентное парковочное разрешение действует в течение года с момента выдачи. Его владельцы могут бесплатно оставлять машину в зоне платной парковки ночью, с 20.00 до 8.00. Для круглосуточной льготной парковки водители должны вносить годовую резидентную плату в размере 3000 рублей. Резидентное разрешение можно использовать в пределах того района Москвы, где живет его владелец.