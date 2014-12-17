Обжаловать штраф за неправильную парковку теперь можно через интернет

Фото:ТАСС/Дмитрий Серебряков
Обжаловать штраф за неправильную парковку можно теперь в электронном виде через портал "Автокод", сказали m24.ru в департаменте информационных технологий Москвы.
На сайте открылся раздел, где водители смогут направить в Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ) обращение, если считают несправедливым штраф за парковку под знаком 3.27 ("Остановка запрещена") или 3.28 ("Стоянка запрещена").
Для подачи электронного обращения автовладельцам понадобится набор документов:
- Скан-копия постановления
- Скан-копия подписанной жалобы
- Документы, подтверждающие причину обжалования
Срок рассмотрения электронного обращения составляет 30 календарных дней. Также можно выбрать способ передачи ответа от МАДИ: по обычной почте или электронной. Напомним, что жалобу можно подать только в течение 10 дней со дня получения постановления о штрафе или его копии.
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Портал "Автокод" был запущен в марте 2014 года. Он не требует дополнительной регистрации, если у посетителя уже есть аккаунт на городском портале госуслуг или аналогичном федеральном портале. На сайте "Автокод" можно посмотреть историю подержанного авто. Также водители могут увидеть свои неоплаченные штрафы с фотографиями с камер.
Анатолий Федотов
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