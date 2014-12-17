Обжаловать штраф за неправильную парковку теперь можно через интернет

Фото:ТАСС/Дмитрий Серебряков

Обжаловать штраф за неправильную парковку можно теперь в электронном виде через портал "Автокод", сказали m24.ru в департаменте информационных технологий Москвы.

На сайте открылся раздел, где водители смогут направить в Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ) обращение, если считают несправедливым штраф за парковку под знаком 3.27 ("Остановка запрещена") или 3.28 ("Стоянка запрещена").

Для подачи электронного обращения автовладельцам понадобится набор документов:

Скан-копия постановления

Скан-копия подписанной жалобы

Документы, подтверждающие причину обжалования

Срок рассмотрения электронного обращения составляет 30 календарных дней. Также можно выбрать способ передачи ответа от МАДИ: по обычной почте или электронной. Напомним, что жалобу можно подать только в течение 10 дней со дня получения постановления о штрафе или его копии.

Портал "Автокод" был запущен в марте 2014 года. Он не требует дополнительной регистрации, если у посетителя уже есть аккаунт на городском портале госуслуг или аналогичном федеральном портале. На сайте "Автокод" можно посмотреть историю подержанного авто. Также водители могут увидеть свои неоплаченные штрафы с фотографиями с камер.

Анатолий Федотов