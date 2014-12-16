"День транспорта": Александр Гривняк рассказал о работе МАДИ

В пределах ТТК платную парковку организуют на 405 улицах. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал генеральный директор ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Александр Гривняк.

Также платная парковка появится на 25 улицах, выходящих за пределы ТТК и к нему непосредственно прилегающих. Стоимость парковки составит 40 рублей за час. Жители районов в зоне платной парковки могут получить резидентское разрешение за 3 тысячи рублей в год,

По словам Гривняка, здесь будет обустроено порядка 20 тысяч машиномест. Он добавил, что парковочные места в этой зоне будут загружены примерно на 65 процентов.

Кроме того, в зоне платной парковки минимум 10 процентов мест будут оборудованы для маломобильных граждан.

Гривняк рассказал также, что количество парковочных инспекторов будет доведено до 120 до конца года.

Как ранее сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, расширение зоны платной парковки коснется около 70 процентов улиц внутри Третьего транспортного кольца

Ликсутов отметил, что улицы, где появится платная парковка, согласованы с местными жителями и муниципальными депутатами.

"Парковка платная придет только туда, где есть концентрация машин. Это торговые центры, бизнес-центры, какие-то объекты притяжения такие, как, например, станции метро, остановки общественного транспорта. Но в жилые районы, туда парковка не придет", - сказал он.

По словам заммэра, благодаря введению платной парковки впервые с 2010 года снизилась загрузка московских улиц, а скорость движения в центре увеличилась от пяти до десяти процентов. При этом пропускная способность улиц увеличилась на 25 процентов.

Напомним, платная парковка в пределах ТТК начнет работать с 25 декабря.