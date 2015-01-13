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Город

13 января 2015, 00:04

Московские власти предлагают сузить ширину полос на дорогах

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Ширину полос на столичных дорогах планируют сократить

Власти планируют сузить ширину полос на московских дорогах с 3,5 до 3,25 метра. Соответствующие поправки в ГОСТы готовит Центр организации дорожного движения (ЦОДД) города. Об этом M24.ru рассказал глава ЦОДД Вадим Юрьев. По его словам, сужение полос позволит организовать на дорогах "выделенки" для общественного транспорта и дополнительные парковки.

"Есть потенциал для сужения полос на Садовом кольце. И на тех дорогах, где сегодня есть "бутылочные горлышки" - локальные сужения проезжей части, которые приводят к заторам. Как правило, на таких участках отсутствует возможность расширения проезжей части. Поправки в ГОСТы позволят нам увеличить количество полос без локально-реконструктивных мероприятий", - пояснил Юрьев.

В 2014 году ЦОДД начал разработку нового проекта организации движения на Садовом кольце. В его рамках планируется увеличить количество полос на мостах и путепроводах на внутренней стороне кольца за счет сокращения их ширины. При этом общее число полос на протяжении внутренней стороны Садового планируется свести к трем-четырем, чтобы дорога была одинаковой по всему радиусу. На данный момент на некоторых участках Садового восемь полос, на некоторых - три, из-за чего образуются "бутылочные горлышки". К примеру, девять полос в районе Зубовского бульвара переходят в три в районе Крымского моста, после, на участке до станции метро "Октябрьская" полос становится пять.


По словам замруководителя экспертного центра Probok.net Андрея Мухортикова, все дороги делятся на три основных типа, в зависимости от которого можно сужать ширину полос движения. "Ширина 3,5-3,75 метра необходима только для бессветофорных магистралей со скоростью от 100 км в час, - полагает он. - Для городских магистралей со светофорами и разрешенной скоростью 70-80 км в час допустима и полоса шириной 3,25 метра. Для локальных городских улиц с разрешенной скоростью движения 30-60 км в час оптимальна ширина от 3 до 3,25 метров. К тому же более узкие полосы стимулируют водителя снижать скорость".

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По словам Мухортикова, столица уже сейчас экспериментирует с шириной полос. Так, полосы от 3 до 3,3 метров есть на мосту Победы на Ленинградском шоссе, Русаковской эстакаде на ТТК. Также суженные полосы появились на Алтуфьевском шоссе, Тверской улице, Новом Арбате. Например, когда на Алтуфьевском шоссе организовали "выделенку", скорость машин там снизилась. В итоге, из трех широких полос сделали четыре узкие - и движение на магистрали восстановилось. "В исключительных случаях сужать полосы позволяют городские строительные нормы, - пояснил эксперт. - Но если будут приняты поправки в ГОСТ, нормы можно будет применять повсеместно. Причем не только в Москве, но и по всей стране".

Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов, считает, что сужать полосы на магистралях можно с точки зрения безопасности, но при этом нужны разделители встречных направлений. "При сужении полос возрастает вероятность боковых столкновений, при них машину по касательной может отбросить на встречную полосу", - пояснил он.

Напомним, что в прошлом году московские власти добились изменений в ГОСТы о сокращении длины парковочного места с 7,5 метров до 6,5 метров.Это позволит на каждые семь машино-мест сделать одно дополнительное.

Марина Курганская

Сюжет: Проекты

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