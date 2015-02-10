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10 февраля, 12:25

Приставы будут обмениваться информацией с АМПП и МАДИ

парковки наземный транспорт приставы Александр Стебаков МАДИ АМПП ГКУ Организатор перевозок пдд

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Столичное управление ФССП будет сотрудничать с ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) и Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ), передает корреспондент M24.ru c ежегодной коллегии приставов.

Как отметил начальник УФССП по Москве Александр Стебаков, уже есть электронное взаимодействие между приставами и "Организатором перевозок", в настоящее время готовится к введению в эксплуатацию обмен данными с МАДИ и АМПП.

Ранее M24.ru сообщало, что с начала 2015 года московское управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) организует три межрайонных отдела, которые будут заниматься исключительно транспортными штрафами.

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Речь идет о долгах за безбилетный проезд, неоплаченную и неправильную парковку, а также нелегальные пассажирские перевозки. Информацию о долгах приставам будут передавать в электронном виде.

Сегодня властям удается собрать только 40% штрафов с "зайцев" и 60% - с водителей за неправильную стоянку. Остальные приходится взыскивать принудительно как долги.

Добавим, что глава ФССП Артур Парфенчиков на коллегии приставов объявил о создании спецотдела по взысканию алиментов. "Первый отдел будет насчитывать 40 человек, всего планируется создать три подразделения общим штатом 100-120 человек", - сказал он.

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