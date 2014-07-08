Два ТПУ построят на юге и юго-востоке столицы

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На юге и юго-востоке столицы построят два ТПУ. Один возле метро "Шипиловская", другой - у проектируемой станции "Лефортово". Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы

ТПУ "Шипиловская" займет территорию размером в 13,2 га. Там проектом предусмотрено строительство гостиницы и многофункционального центра с подземным паркингом. Помимо этого, остановки наземного транспорта перенесут ближе к метро. При ТПУ "Шипиловская" также организуют спортивную площадку и велодорожку с прокатом и парковкой для велосипедов.

Этот транспортно-пересадочный узел предназначен для обслуживания района Зябликово, в котором проживает 129 655 человек. Планируемый суточный пассажиропоток метро составит 38 100 человек.

В ЮВАО тоже появится ТПУ. Площадь, которую займет узел "Лефортово", составляет 0,7 га. Сейчас на рассматриваемой территории находится кинотеатр "Спутник" и бывший пруд, на месте которого зимой заливают каток. ТПУ обустроят на базе реконструируемого здания кинотеатра и обустроят вспомогательные помещения катка.

Напомним, что до 2020 года в столице планируется построить и обустроить 255 ТПУ. Ожидается, что транспортно-пересадочные пункты уменьшат время на пересадку пассажиров до 8-10 минут, а также разгрузят дороги на въездах в Москву на 14-20 тысяч автомобилей в утренний час пик.