Мужчине с мачете, разбившему иномарки около Домодедова, грозит тюрьма

Житель Подмосковья разбил пять машин на парковке аэропорта Домодедово

26-летнему жителю Подмосковья, который в ночь на понедельник с помощью мачете разбил машины у аэропорта Домодедово, грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили M24.ru в пресс-службе областного главка МВД России.

В отношении него могут завести уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". По предварительным данным, молодой человек находился в наркотическом опьянении.

"Вполне возможно какие-то галлюцинаторные переживания у него возникли на фоне приема препарата. Когда человек находится "под кайфом", он может вести себя очень неадекватно. И спрогнозировать его поведение не может никто. Хорошо, что в этих машинах не было людей и пострадала только техника. Такой человек способен на все", - пояснил в эфире телеканала "Москва 24" врач-психиатр Алексей Мишин.

Он отметил, что подобные выходки у людей могут быть следствием так называемого абстинентного состояния: "Абстиненция - это когда человеку что-то не хватает, у наркоманов существует такое состояние абстиненции. По другому можно сказать похмелье. Если у него нет возможности употребить, то на фоне такого состояния могут развиваться галлюцинации".

В свою очередь главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева добавила, что прием наркотических средств вызывает абсолютное нарушение связи человека с окружающей средой: "Человек, находясь под воздействием наркотического препарата, совершенно не соизмеряет свои возможности с тем, что происходит в реальном мире. Степень бедствия, которую могут произвести такие люди, огромна".

Напомним, мужчина успел разбить пять машин: BMW, Mazda, Volvo, Range Rover и Audi R8. Последнему в этом списке - спорткару, - по мнению владельца, досталось больше всего.