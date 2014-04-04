Внутри Бульварного кольца могут ввести трехчасовой лимит на стоянку

В пределах Бульварного кольца могут ввести лимит на стоянку машин

В пределах Бульварного кольца могут ввести трехчасовой лимит на стоянку. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в ходе лекции в РЭУ имени Плеханова, сообщает телеканал "Москва 24".

Таким образом, водителям разрешат парковаться не более чем на три часа. По словам Ликсутова, ограничения в первую очередь могут ввести около востребованных магазинов и социальных объектов - там, где нет возможности организовать дополнительные парковочные места.

Заммэра отметил, что цены на парковку в центре города повышать не планируется.

Напомним, стоимость парковки внутри Бульварного кольца составляет 80 рублей в час, а в остальных районах - 60 рублей в час.

Оплатить парковку можно через 350 паркоматов, работающих на солнечных батареях. Они принимают банковские и скретч-карты номиналом 500 и 100 рублей, которые продаются в салонах связи, киосках "Роспечати" и отделениях "Почты России". Также оплатить парковку можно наличными через терминалы QIWI и с помощью электронного кошелька VisaQiwiWallet. Популярными способами оплаты являются sms-сообщения на номер 7757 и мобильное приложение "Парковки Москвы".

Лекцию транслировало сетевое издание M24.ru. Видеозапись доступна в разделе "Лекции на M24.ru: видео".