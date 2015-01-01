Парковки в Москве станут бесплатными с 1 по 11 января

Городские стоянки в зимние каникулы работают бесплатно

В столичной зоне платной парковки можно оставлять автомобиль бесплатно с 1 по 11 января, передает телеканал "Москва 24".

Проект бесплатной парковки по праздникам и выходным в платной зоне московские власти запустили в мае 2014 года. В декабре было принято решение продлить его и на 2015 год.

Припарковать машину в этом году в центре города можно будет бесплатно в выходные, а также 9 марта, 2,4 и 11 мая и 13 июня.

Ранее заммэра по транспорту Максим Ликсутов рассказал M24.ru , что парковаться бесплатно по воскресеньям и праздникам смогут все - и водители, чьи авто зарегистрированы в столице, и приезжие из других регионов. Однако, по словам заммэра, могут измениться условия предоставления льготы.

Напомним, в 2014 году зона платной парковки расширялась трижды. 1 июня были введены платные парковки в районе делового центра "Москва-Сити", 1 августа зона платной парковки была организована на 153 улицах в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) а 25 декабря вступило в силу

расширение зоны платной парковки до Третьего транспортного кольца (ТТК). Новая зона затронула 17 районов и 430 улиц столицы.